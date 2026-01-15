Mevcut şartların emeklilere refah sağlamak için elverişli olmadığını dile getiren Ataş, "İnşallah çok az kaldı. Vatandaşlarımızdan bir süre daha, yaklaşık altı ay sabır rica ediyoruz.” dedi.

AKILLARA NEBATİ GELDİ

Ataş'ın emekliye 6-7 ay daha sabır dilemesi, akıllara 2021-2023 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan ve "Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın Türkiyede, çok farklı noktalara gideceğiz" diyen Nureddin Nebati'yi getirdi. Nebati bu cümleyi kurduğunda dola 9-10 lira seviyelerindeydi.