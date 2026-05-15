Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, düzenlediği basın açıklamasında AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve eşi hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Özdemir, “fakirlik ilmühaberi” üzerinden açıldığı öne sürülen dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulunurken, basın toplantısında sembolik olarak “yardım sandığı” da kurdu.

CHP’DEN BASIN TOPLANTISI

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, parti binasında düzenlediği basın toplantısında AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, milletvekili olmadan önce mali müşavirlik yapan Altınsoy’un ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kamuoyuna bazı iddiaları taşıdı.

Özdemir açıklamasında, milletvekilinin eşinin açtığı bir davada “fakirlik ilmühaberi” kullanıldığını öne sürdü. Söz konusu belgenin, mahkeme harç ve masraflarından muafiyet sağlamak amacıyla dava dosyasına sunulduğunu iddia etti.

“FAKİRLİK İLMÜHABERİ DÜZENLENDİ” İDDİASI

Basın açıklamasında konuşan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın vekil milletvekili olmadan önce şehrimizde mali müşavirlik yapan ekonomik durumu gayet yerinde bir arkadaşımızdı. Biz artık gördük ki sayın vekil milletvekilliği kendisine yaramamış, çok fakirleşmiş. Oturduğu mahallenin muhtarı tarafından fakirlik ilmühaberi düzenlenmiş. Bu belge eşinin açtığı bir davada kullanılmış.”

Özdemir, asgari ücretli veya emekli vatandaşların benzer durumlarda adli yardım taleplerinin çoğu zaman kabul edilmediğini savunarak, uygulamada çifte standart olduğunu ileri sürdü.

“28 bin lira maaş alan bir asgari ücretli dava açtığı zaman mahkeme o kişiden harcı da masrafı da alır. 20 bin lira emekli maaşı alan bir insan başvursa adli yardım talebi reddedilir. Ama bizim milletvekili bu belgeyle harçsız dava açmış” dedi.

“RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK” İDDİASI

CHP İl Başkanı Özdemir, açıklamasında hukuki boyuta ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Burada ne var? Resmi evrakta sahtecilik var arkadaşlar. Fakirse diyecek bir şeyimiz yok, bu belge doğru. Değilse sahte bir evrak. Mahkeme harçlarını hazine karşılamış. Dolayısıyla kamunun zarara uğratıldığı bir tablo ortaya çıkmıştır.”

Açıklamada, söz konusu süreçle ilgili belgelerin kamuoyuyla paylaşılacağı da ifade edildi.

BASIN TOPLANTISINDA “YARDIM SANDIĞI”

Basın toplantısının sonunda CHP teşkilatı tarafından sembolik bir yardım sandığı kuruldu. Özdemir, sandığı göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bir de milletvekilimiz için bu kadar fakir olunca bir sandık koyduk arkadaşlar. Buradaki emekli partililerimiz, asgari ücretli partililerimiz gönlünden geçen yardımı yapabilir.”

Daha sonra zarf içerisine para bırakan Özdemir, “İlk yardımı biz yapalım. Hayırlı uğurlu olsun, umarım vekilimiz fakirlikten kurtulur” dedi.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMALARDA

CHP Aksaray İl Başkanlığı’nın gündeme taşıdığı iddiaların ardından, kamuoyunun gözleri AK Parti cephesinden yapılacak açıklamalara çevrildi. Konuya ilişkin süreç ve olası hukuki değerlendirmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.