Suriye'de bir süredir devam eden Alevilere yönelik saldırılara karşı kullandığı ifadelerle tepki çeken AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Aleviler ile bir araya geldi.

Leyla Şahin Usta, Hz. Ali portresi ile poz verdiği bir fotoğraf paylaştı.

Usta, TBMM'deki “Suriye’de Müslümanlar katledilirken sessiz kalanlar, bugün ‘Aleviler öldürülüyor’ diyerek ortalığı ayağa kaldırıyor” sözleriyle tepki toplamıştı.

Usta'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Hüseyin Gazi Türbesi

Bizim gönlümüzde de siyasetimizde de ayrım asla olmadı, olmayacak.

Çünkü biz, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (s.a.v) “Müminler ancak kardeştir” öğüdünü rehber edindik.

Çünkü biz, hakkı savunmayı, mazlumun yanında dimdik durmayı öğreten Hz. Ali’nin yolundan yürümeyi şeref bildik.

23 yıldır ülkemizi bölmek isteyen tüm şer odaklarına, nifak tohumları ekmek isteyenlere ve ayrıştırıcı siyasetlere rağmen; birliğimizi ve beraberliğimizi koruduk, aynı kararlılıkla da korumaya devam edeceğiz.

Çünkü bizim mayamız kardeşliktir, bizim harcımız adalettir.

Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle;

aynı hilalin altında, aynı kıbleye yönelen, aynı vatan toprağını kutsal bilen büyük bir aileyiz.

Bizim için isimler, kökenler, farklılıklar değil; insan olmak, kardeş olmak ve bir olmak esastır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v) ümmet anlayışıyla,

Hz. Ali’nin sadakat mirasıyla;

fitneye karşı birlik, ayrılığa karşı kardeşlik, zulme karşı dayanışma demeye devam edeceğiz.

Bugün olduğu gibi yarın da,

kardeşlerimizin yanında olmaktan asla geri durmayacağız.

Çünkü biz, ayrıştıranlardan değil; birleştirenlerden olduk.

Bizi gönüllerine misafir eden Hüseyin Öz Dedemize ve Canlara teşekkür ederiz."