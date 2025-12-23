AKP’li Şamil Tayyar, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Tayyar, Cebeci’nin itirafçı olduğunu ileri sürerek, soruşturmanın ilerleyen süreçte genişleyebileceğini savundu.

YENİ İSİMLER GELECEK İDDİASI

Soruşturmanın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tayyar, her yeni ifadenin dosyaya yeni isimler eklenmesine yol açabileceğini söyledi. Tayyar açıklamasında, “Genişlemez mi, nerede dururuz bunu bilmek mümkün değil ama perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler. Gidişata baktığımızda bu soruşturmaya yeni isimlerin eklenme ihtimali yüksek görünüyor” ifadelerini kullandı.

Ela Rümeysa Cebeci’nin itirafçı olduğunu iddia eden Tayyar, “Her itiraf yeni isimleri gündeme getiriyor. Mesela Rümeysa Cebeci şimdi itirafçı oldu. Söylediklerime itibar edin, arşivini getirecek ve bu bilgilendirme süreci devam edecek” dedi.

Cebeci’nin yeniden ifadesine başvurulabileceğini öne süren Tayyar, verdiği bilgilerin doğrulanmasının ardından tahliye edilmesinin ve tutuksuz yargılanmasının gündeme gelebileceğini savundu.