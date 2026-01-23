Kamuoyuna daha önce sadece 4 sayfası yayımlanan ve tamamı sır gibi saklanan İmralı tutanaklarının 16 sayfalık kısmı yayımlandı.

AKP’li Şamil Tayyar, TBMM Başkanlığı, İmralı heyetinin Öcalan’la görüşme tutanaklarından bazı bölümleri paylaşarak, daha önce görüşmeye ilişkin bazı notları aktardığında kendisini yalanlayanlara büyük tepki gösterdi.

"ÖZÜR BEKLEMİYORUM, BİRAZ UTANNIRSANIZ YETER"

Tayyar, daha önce aktardığı şeylerin tutanaklarda yer alan kısımlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Özür beklemiyorum, biraz utanırsanız yeter!” sözlerini sarf etti.

Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“TBMM Başkanlığı, İmralı heyetinin Öcalan’la görüşme tutanaklarını yayınladı.

Daha önce görüşmeye ilişkin bazı notları aktarınca DEM’li Gülistan Koçyiğit ‘yalan’ demişti.

Mehmet Metiner, MHP’li İsmail Özdemir’in ‘saçmalamış’ dediğini yazmıştı.

Hatta sürecin içindeki önemli bir güvenlik kurumundan yetkili arayıp ‘doğru değil’ iddiasında bulunmuştu.

Bakın Öcalan ne diyor:

‘Devlet içerisindeki bir elin kendileri ile Kürt sorununun çözülmesini istemediğini, her seferinde darbe mekanizmasının devreye girdiğini,

Başaramamaları durumunda darbe mekanizmasının başta sayın Devlet Bahçeli ve sayın Cumhurbaşkanına olmak üzere işleyebileceğini..’

Başarısızlık halinde açıkça Bahçeli ve Cumhurbaşkanımıza yönelik darbe ihtimalini söylüyor, adres olarak ‘devlet içinde bir el’ diyor.

Eee, ne oldu şimdi?

Kim saçmalamış?

Özür beklemiyorum, biraz utanırsanız yeter!”