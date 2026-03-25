AKP’li Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Tayyar, Cumhurbaşkanı’nın Gürlek’e CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında polemiklere girmemesi yönünde talimat verdiğini öne sürdü.

TGRT Haber’de katıldığı programda konuşan Tayyar, Gürlek’in kendisine, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bana talimatı var. Bu nedenle susuyorum” dediğini aktardı. Tayyar’a göre Gürlek, Özgür Özel ile tartışmaya girmekten özellikle kaçındığını ifade etti.

Tayyar, Gürlek’in sözlerini aktarırken, “Polemiğe girme, Özgür Özel’i ciddiye alma” şeklinde bir yaklaşımın kendisine iletildiğini belirtti. Gürlek’in, Cumhurbaşkanı’nın talimatı olmasa siyasi tartışmalara girebileceğini söylediği de aktarıldı.

Şamil Tayyar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Akın Gürlek'in hepinize selamı var. Bizim programımızı izlediğini, önemli görev yaptığımızı söyledi. Yoğun bir ziyaretçi trafiği var, türbe ziyareti gibi. Bir süredir Özgür Özel yüksek perdeden açıklamalar yapıyor neden cevap vermiyorsunuz dediğimde, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın bana talimatı var. Ben bu talimat gereği susuyorum. Bana 'polemiğe girme, Özgür Özel'i de ciddiye alma' dedi. Ben hakimlikten geliyorum, Özel ile mücadeleye girmek benim için kolay' dedi. Akın Gürlek, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açmış. Dedi ki benim 4 tapum var. Bu tapu sorgulamaya girenlerin ifadelerinde de 4 tapu var ifadesi geçiyor. Mahkeme tapu istediğinde ortaya çıkar' dedi. 4 tapunun güncel değeri toplam 40 milyon lirayı geçmez dedi. MESA Aktaş ortaklığında üretilen konutlarıyla ilgili, Bakan Bey'in 9 milyon liralık ödeme yaptığını, bakan yardımcılığımın son döneminde 13 milyon liraya sattığını söyledi.

Ben, Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na başvurulmasını doğru olacağını düşünüyorum. Muhittin Böcek ve Manisa'daki hikaye ile ilgili Özel'in paniklediğini söyledi. Tapu tartışmasını, İBB yargılamalarını gölgelemek için yaptığını söyledi. Gürlek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı olmasa, Özel ile çok sağlam bir siyasi mücadele veririm, suskunluğumuzun sebebi budur'