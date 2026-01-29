CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 29 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini önererek adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu açıkladığını hatırlatan Şamil Tayyar, durumu "siyaseten stratejik bir hata" olarak yorumlayarak "Daha önce ‘cumhurbaşkanı adayı’ olarak açıkladıkları Imamoğlu’nun rotasını yerel siyasete çevirmenin ‘özel’ sebebi var mı bilmiyoruz ama siyaseten stratejik bir hata." ifadelerini kullandı.

'İKİ SEÇİM BİRLİKTE YAPILABİLİR'

Farklı bir önerisi olduğunun altını çizen Şamil Tayyar, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin birleştirilebileceğini ifade etti. Tayyar, 2027 yılı sonunda, Ekim veya Kasım ayında iki seçimin birlikte yapılmasıyla, İstanbul seçiminin de öne alınmış olacağını vurguladı.

Diploması iptal edilen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamayacağına dikkat çeken Tayyar, İmamoğlu'nun belediye başkan adayı olabileceğini ifade etti.

'AMA EN ÖNEMLİSİ...'

Tayyar'ın "Ama en önemlisi, ülke bu kararla 1.5 yıla sıkıştırılmış iki büyük seçim stresinden kurtulur" değerlendirmesi de dikkat çekti.

Şamil Tayyar'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini önerdi ve adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu açıkladı.

Daha önce ‘cumhurbaşkanı adayı’ olarak açıkladıkları Imamoğlu’nun rotasını yerel siyasete çevirmenin ‘özel’ sebebi var mı bilmiyoruz ama siyaseten stratejik bir hata.

Benim farklı bir önerim var.

Malum, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yerel seçimlerden daha önce yapılacak.

İki seçim arasında yaklaşık 1.5 yıl var.

İki seçim birleştirilebilir.

2027 yılı sonunda, Ekim veya Kasım ayında iki seçim birlikte yapılırsa, İstanbul seçimi de öne alınmış olur.

İmamoğlu diploma sorunu nedeniyle cumhurbaşkanı adayı olamıyor ama belediye başkan adayı olabilir.

Ama en önemlisi, ülke bu kararla 1.5 yıla sıkıştırılmış iki büyük seçim stresinden kurtulur, hem merkezi hem yerelde işbaşına gelenler popülizme kaymadan 5 yıllık çalışma takvimini daha kolay yaparlar."