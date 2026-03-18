CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını açıkladı. İddia ettiği rakamlar ve gayrimenkullerin sayısı (12 tapu) kamuoyunda tartışma yarattı. Akın Gürlek iddiaları sosyal medya paylaşımıyla reddederken, Özel'e tepki Şamil Tayyar'dan geldi.

Şamil Tayyar'ın Özel'e yönelik paylaşımı şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı ‘mal varlığı’ dökümüne ‘tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü’ diyen Adalet Bakanı Gürlek, iftirayı yargıya taşıyor.

İddialar yargıya taşındığına göre, mahkemede tüm gerçeklerin açığa çıkacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Tapu kayıtları gizlenemez, yok edilemez.

Özel’in iddiası boşa çıktığında ‘ama tapu falancanın üzerine kayıtlı’ gibi savunma geliştirmesinin hiçbir haklı tarafı olamaz.

Denize kıyısı olmayan Lüksemburg’ta milyon dolarlık lüks yatının demirlediğini söyleyen Özel’in daha şimdiden savunmaya geçmesi gibi:

‘Kendi üzerine olduğunu sanmıyorum, Türkiye’de bakılmış, Lüksemburg’da birileri tarafından alınmış, Hollanda civarında birilerinin üzerinde duruyor ama ispata muhtaç.’

Bir ana muhalefet partisinin genel başkanı, ‘ispata muhtaç’ diyerek, bir başkasına ait yatı bakana mal edip denize kıyısı olmayan Lüksemburg’a nasıl demirler?

Hani fasık alim, bir sohbette kurban mevzunu çorbaya çevirince, dinleyenlerden biri demiş ya:

‘Bunun neresini düzelteyim. Hazreti Davud değil Hazreti İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, keçi değil koç.’

Düzeltilecek tarafı yok ama Önder Sav’ın getirdiği ‘mutlak butlan’ istihbaratı karşısında ayarları bozulan, aba altından sopa gösterip beklentileri suya düşenler, amok koşucusu gibi sağı solu dağıtmaya niyetlenmiş gibiler.

Buyurun, inceldiği yerden kopsun.