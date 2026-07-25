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Kaynak: Haber Merkezi

Siyaset sahnesi son dönemde üst üste yaşanan hukuki çalkantılar, yeni parti oluşumları ve milletvekili istifalarıyla sıcak günlerden geçerken, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’dan gündemi hareketlendirecek bir çıkış geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Tayyar, artan kutuplaşma ve gerilimin önüne geçilmesi için erken seçim tarihinin zaman kaybetmeksizin belirlenmesi gerektiğini savundu.

'SEÇİM TARİHİ BELİRLENEBİLİR'

Siyasi partilerin tartışmalardan uzaklaşıp kendi gündemlerine ve seçim hazırlıklarına odaklanabilmesi için bu adımın şart olduğunu belirten Tayyar, geçmişten de bir örnek verdi. 1999 seçimlerini hatırlatan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönem siyasetin harareti yükseldi. Bölünmeler, transferler, olaylar gırıla gidiyor. Tansiyonun düşürülmesine, tüm partilerin kendi gündemine odaklanarak seçim hazırlıklarını sürdürebilmesine fırsat sağlayacağını düşündüğüm bir önerim var.

Şimdiden, beklemeden seçim tarihi belirlenebilir. 18 Nisan 1999 seçim tarihi 9 ay önceden belirlenmişti, şimdi de erken planlanabilir. Eğer seçim tarihi mutabakatla şimdiden belirlenirse siyasetin rahatlayacağını düşünüyorum. Bence, denenmeli."

Ankara kulislerinde geniş yankı uyandıran bu önerinin, partilerin önümüzdeki dönemde izleyeceği seçim stratejilerini nasıl etkileyeceği merak konusu.