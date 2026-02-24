AKP'li Şamil Tayyar, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, CHP 38. Kurultayı’nda ‘oylamaya hile karıştırıldığı’ gerekçesiyle açılan ceza davasındaki verdiği kararda ilginç bir ayrıntı olduğunu söyledi.

Şamil Tayyar, savcılığın, dava konusu dosyayla İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB dosyasının birleştirilmesini istediğini hatırlattı. Tayyar, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin savcılığın bu talebini ‘şahsi, fiili ve hukuki irtibat’ bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza’ya iletme kararı aldığını, talebe olumlu yanıt verilmesi halinde ‘usul ekonomisi’ dikkate alınarak 1 Nisan duruşma günü beklenmeksizin dosyanın birleştirilmek üzere gönderilmesi kararı aldığını söyleyerek "Dolayısıyla İstanbul erken karar verirse Ankara, 1 Nisan’daki duruşma gününü beklemeden dosyayı İstanbul’a gönderip kapatacak." ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar, dosyanın birleştirilmesinin, ‘oylamaya hile karıştırıldığı’ suçlamasının ‘örgütlü suçlar’ kapsamına girmesine, Özgür Özel’in de İmamoğlu’yla aynı dosyada yargılanmasına yol açacağını söyledi.

"Özel dokunulmazlığı olduğu için yargılamaya vekillik bitince dahil olur." diyen Tayyar "Asıl espri, birleştirme kararı ve sürecin kısalması, hukuken zorunluluk olmasa da istinaftaki ‘mutlak butlan’ dosyasını etkileyebilir, kararın 1 Nisan’ı beklemeden daha erken çıkmasına yol açabilir. Özetle mevzu budur." değerlendirmesi yaptı.

AKP'li Şamil Tayyar'ın yorum yağan paylaşımı şöyle:

"Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, CHP 38. Kurultayı’nda ‘oylamaya hile karıştırıldığı’ gerekçesiyle açılan ceza davasındaki verdiği kararda ilginç bir ayrıntı var.

Savcılık, dava konusu dosyayla İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB dosyasının birleştirilmesini istemişti malum.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, savcılığın bu talebini ‘şahsi, fiili ve hukuki irtibat’ bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza’ya iletme kararı alırken, talebe olumlu yanıt verilmesi halinde ‘usul ekonomisi’ dikkate alınarak 1 Nisan duruşma günü beklenmeksizin dosyanın birleştirilmek üzere gönderilmesi kararı almış.

Dolayısıyla İstanbul erken karar verirse Ankara, 1 Nisan’daki duruşma gününü beklemeden dosyayı İstanbul’a gönderip kapatacak.

Dosyanın birleştirilmesi, ‘oylamaya hile karıştırıldığı’ suçlamasının ‘örgütlü suçlar’ kapsamına girmesine, Özgür Özel’in de İmamoğlu’yla aynı dosyada yargılanmasına yol açar.

Özel dokunulmazlığı olduğu için yargılamaya vekillik bitince dahil olur.

Asıl espri, birleştirme kararı ve sürecin kısalması, hukuken zorunluluk olmasa da istinaftaki ‘mutlak butlan’ dosyasını etkileyebilir, kararın 1 Nisan’ı beklemeden daha erken çıkmasına yol açabilir.

Özetle mevzu budur."