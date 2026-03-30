Anket sonuçları, vatandaşın güncel olaylar karşısındaki siyasi refleksini ortaya koymak adına büyük önem arz ediyor. Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası başlayan savaş, Türkiye'nin dış politikası konusunda da tartışmalara sebep oldu. Metropoll Araştırma, yaptığı bir anket çalışmasında CHP'yi yüzde 33, AK Parti'yi ise yüzde 32 olarak saptadı.

Yüksek enflasyon ve düşük alım gücüne rağmen AKP'nin CHP'nin önüne geçmeye başladığını dile getiren Tayyar, vatandaşın kriz yönetiminde Özgür Özel'i değil, Erdoğan'ı görmek istediğini rakamlarla açıkladı.

"Yönetimde Erdoğan’ı daha güvenli bulanlar yüzde 45, Özel’i işaret edenler yüzde 29’da kalıyor" diyen Tayyar, "İktidarın İran savaşındaki performansı, güvenlik ve kriz yönetimindeki başarısı, toplumun yüzde 60’ı ‘ekonomi iyi gitmiyor’ demesine rağmen, Cumhurbaşkanımızın liderliğini fırsat olarak görenlerin oranını yüzde 51’e çıkarıyor." dedi.

Şamil Tayyar'ın paylaşımından ilgili kısım şöyle:

Toplumun yüzde 68’i Türkiye’nin tarafsız kalması gerektiğini düşünüyor ve bu politikayı doğru buluyor.

Kriz yönetiminin başında Özel’i değil Erdoğan’ı görmek istiyor.

Yönetimde Erdoğan’ı daha güvenli bulanlar yüzde 45, Özel’i işaret edenler yüzde 29’da kalıyor.

İktidar, ekonomik alanda yıpranmasına rağmen güvenlik ve kriz yönetimi başlığında göreceli bir üstünlük sağlıyor.

Dış politikada Erdoğan’ın liderliğini fırsat görenler yüzde 51, riskli bulanlar yüzde 40 civarında.

İlginçtir, İYİ Parti ve DEM’e oy verenlerin üçte biri de Erdoğan’ın liderliğini fırsat olarak görüyor.

Bu araştırma, bugünkü analizimizi de teyit ediyor.

Bir de ekonomi düzelirse, bu oran daha da artacaktır.

İşte, hem CHP’ye hem AK Parti’ye anlatmaya çalıştığımız da buydu.

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.