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Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK), Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Türkmen Töreli’nin doçentlik başvurusunda, başkalarının eserlerini atıfsız olarak kendi eseri gibi gösterdiğini ve yanıltıcı beyanda bulunduğunu karara bağladı. ÜAK'ın verdiği bu ağır etik ihlal kararı ile Töreli'nin akademik unvanlarının meşruiyeti ortadan kalkarken; bu durum, üniversite içindeki derin bir usulsüzlük ve kayırma ağını da gün yüzüne çıkardı.

Süreç, Doç. Dr. Bilgin Çelik’in ÜAK'a sunduğu ihbar dilekçesiyle başladı. Şikâyetleri inceleyen ÜAK Komisyonu, iddiaları haklı bularak etik ihlal kararı aldı. Söz konusu karar, 4 Haziran 2026 tarihinde ihbar sahibi Doç. Dr. Çelik'e resmi yazıyla tebliğ edildi.

İDDİALARA RAĞMEN KORUNDU

Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre göre, Türkmen Töreli hakkındaki intihal iddiaları üniversite yönetimince bilinmesine karşın; Töreli, eski rektör ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar döneminde korunarak kritik görevlere getirildi. İntihal iddialarının gölgesinde dekanlık, üniversite yönetim kurulu üyeliği ve senatörlük gibi en üst düzey kurullarda görevlendirilen Töreli, kurum içindeki önemli disiplin süreçlerinde de "soruşturmacı" sıfatıyla yer aldı.

İHBARCI AKADEMİSYENE BASKI

Süreçteki bir diğer dikkat çekici iddia ise Töreli’nin, yolsuzluk ve intihalleri ihbar eden Doç. Dr. Bilgin Çelik'e yönelik başlatılan idari yaptırımlarda üstlendiği rol oldu. Töreli'nin, Çelik'e karşı yürütülen disiplin süreçlerinde ve idari baskı mekanizmasında özel olarak yetkilendirildiği öne sürüldü.

KARARLARIN İPTALİ BEKLENİYOR

ÜAK'ın kararıyla birlikte, doçentlik ve profesörlük unvanlarını haksız elde ettiği tescillenen Töreli'nin, üniversitede aldığı idari görevler ve attığı imzalar hukuken tartışmalı duruma düştü. Yetkisiz olduğu bir pozisyonda üniversite yönetim kurulu ve senatoda yer alan Töreli'nin; atamalar, disiplin soruşturmaları ve iş akdi fesihleri gibi işlemlerdeki kararlarının iptali gündeme geldi.

Geçmiş dönemde CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel ve Gökçe Gökçen'in de TBMM gündemine taşıdığı iddiaların ardından, hukukçular ve akademi dünyası, haksız unvanlarla alınan idari kararlara karşı yargının harekete geçmesini bekliyor.