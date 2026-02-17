Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı kimyager Sinem Özyeğin, CHP’den istifa etmediği gerekçesiyle görev yerinin rızası dışında değiştirildiğini, giriş kartının iptal edildiğini ve fiilen çalışmasının engellendiğini öne sürdü. Özyeğin, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan bir personelin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, kentte siyasi ve idari tartışmaları beraberinde getirdi. Belediyeye bağlı Efeler Balıkköy İçme Suyu Laboratuvarı’nda 2018 yılından bu yana kimyager olarak çalışan Sinem Özyeğin, Özlem Çerçioğlu yönetiminde mobbinge maruz kaldığını iddia etti.

“RIZAM OLMADAN GÖREV YERİM DEĞİŞTİRİLDİ”

Aynı zamanda CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı olan Özyeğin, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmediği için görev yerinin yazılı onayı olmaksızın Didim Atık Su Arıtma Tesisi’ne görevlendirilmek istendiğini ileri sürdü. Bu görevlendirmenin fiili olarak “sürgün” anlamına geldiğini savunan Özyeğin, İş Kanunu çerçevesinde itiraz ettiğini belirtti.

GİRİŞ KARTI İPTAL EDİLDİ İDDİASI

Özyeğin, itirazına rağmen sürecin tek taraflı uygulamalarla devam ettiğini, 7 Ocak tarihinde giriş kartının iptal edildiğini öne sürdü. Buna karşın işe gitmeyi sürdürdüğünü ifade eden Özyeğin, kartının çalışmadığını görüntülediğini ve iş yerinde bulunmasına rağmen kendisine görev verilmediğini söyledi.

Bu durumun yalnızca idari bir tasarruf değil, çalışan üzerinde baskı ve yıldırma yaratan bir uygulama olduğunu savunan Özyeğin, yaşadıklarını “mobbing” olarak nitelendirdi.

“BASKI SADECE BENİMLE SINIRLI DEĞİL”

Söz konusu uygulamaların sadece kendisine yönelik olmadığını ileri süren Özyeğin, farklı birimlerde görev yapan ve siyasi tercihini değiştirmeyen belediye çalışanlarının da benzer baskılarla karşı karşıya kaldığını iddia etti. Bu durumun kurum içinde ciddi bir tedirginlik yarattığını dile getirdi.

“CHP’DEN İSTİFA ETMEDİM, ETMEYECEĞİM”

Açıklamasında siyasi duruşunu net bir şekilde ortaya koyan Özyeğin, CHP’den istifa etmeyeceğini vurguladı. Mücadelesinin yalnızca kişisel bir hak arayışı olmadığını ifade eden Özyeğin, bunun aynı zamanda demokrasi, emek ve sosyal adalet mücadelesi olduğunu kaydetti.

Hukuki süreci başlattığını duyuran Özyeğin, yaşananların kamuoyu önünde ve yargı mercilerinde takipçisi olacağını belirtti.