Sözcü TV'de katıldığı liderler özel programında TBMM'de Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in CHP'li Tanal'a saldırması sonrası Melih Gökçek'in paylaşımına değinen Hüseyin Baş dikkat çeken bir söylemde bulundu.

Melih Gökçek'e hitaben "Fikirlerimiz tartışsın isterdim ama sanırım silahsızsınız bayım" sözleri kısa sürede gündem oldu.

Hüseyin Baş'ın konuya ilişkin yorumu şöyle:

Biz o Meclis'e insanların fikirlerini ortaya koyması için insanları gönderiyoruz. Toplumun hayal dahi edemeyeceği imkan ve maaşlarla orada zaman geçiriyorlar. Günün sonunda fikirler değil yumruklar konuşuyor. Bu kabul edilemez. Kavgadaki adamın babası (Melih Gökçek) eski belediye başkanı. Hakkında birçok mali iddia var ve bunların üstü örtülüyor. Bu utanılacak bir vaziyet