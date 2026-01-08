Devlet Bahçeli'nin çıkışı ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci, işleyiş bakımından iktidar mensupları tarafından eleştiriler getiriliyor.

Daha önce çıktığı televizyon programlarından sürece destek verdiğini belirten ama yer yer eleştiriler getiren AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla iktidara önemli uyarılarda bulundu.

Öcalan'a güvenilmemesi gerektiğini belirten Tayyar, PKK’nın YPG bünyesinde reenkarne olmak istediğini belirtti.

YPG'nin bertaraf edilmeden sürecin başarıya ulaşmasını mümkün görmeyen Tayyar iktidara sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Terörsüz Türkiye projesine tam destek verdik ama Öcalan odaklı yönteme dair rezervlerimiz oldu.

Geçmişte olduğu gibi Öcalan’a güvenilemeyeceğini, YPG tehdidi bertaraf edilmeden sürecin başarıya ulaşamayacağını ısrarla ifade ettik.

Gelinen noktada Öcalan’ın ikili oynadığı, PKK’nın YPG bünyesinde reenkarne olmak istediği anlaşıldı. Peki bundan sonra ne olur?

Devlet, hâlâ umutlu. İktidar da öyle. Umarım, başarırlar.

PKK’dan sonra YPG de kendini fesheder, Şam’a entegre olur, tek devlet, tek ordu, tek hükümet kurulur, terör her yerde son bulur.

Fakat, riskini düşük, başarı oranını daha yüksek bulduğum farklı bir çözüm önerisini genel hatlarıyla tartışmaya açmak isterim.

-Terörle mücadele tavizsiz sürdürülmeli, YPG de PKK gibi tarihe gömülmelidir.

-Demokrasi açığı kapatılmalı, temel hak ve özgürlük alanları genişletilmelidir.

-Kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadan kayyım ataması yapılmamalıdır.

-AYM ve AİHM kararları istisnasız uygulanmalıdır.

-Siyasal, toplumsal ve iktisadi barışı tesis edecek yeni bir sayfa açılmalıdır.

İstenirse bu çerçevenin içini doldururuz, bunun için İmralı’nın aklına ihtiyacımız yoktur. Hem iç tahkimat sağlanır hem Terörsüz Türkiye projesi daha güvenli yol alır."