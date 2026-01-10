MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım süreci son olarak TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda partilerin yasa taslağı süreciyle devam ediyor.

Açılım sürecinde ise son günlerde yaşanan sıkıntılar ise dikkat çekiyor. Bunlardan biri ise Suriye ordusu ve SDG arasındaki çıkan çatışmalar gündem oldu. Ayrıca son olarak komisyon üyelerinden MHP’li Feti Yıldız, AKP’li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı’ya giderek vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüştü.

SÜREÇ UYARISI

Partilerin raporlarının ardından son olarak gözler ortak rapora çevrilirken, Suriye’de son yaşanan gelişmeler ve süreçteki tıkanmalar artmaya başladı. Bu çatırdamalar ise AKP kulislerinde dolaşmaya başladı.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre; AKP kulislerinde, “açılım süreci”nin tıkanma noktasına geldiği yönündeki değerlendirmeler giderek artıyor. Özellikle terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmaması ve söylemlerde Abdullah Öcalan vurgusunun öne çıkması, parti kurmayları arasında ciddi rahatsızlık yarattı.

Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, “Sözle ilerleyen ama sahada karşılığı olmayan bir sürecin toplumsal meşruiyet üretmesi mümkün değil” görüşü aktarılıyor.

'ÖCALAN RÖLÜ' RAHATSIZLIĞI

Öcalan’ın adının ve rolünün giderek daha fazla öne çıkması. AKP’li kurmaylar, bu dilin parti tabanında ciddi bir rahatsızlık yaşattı. Bazı kurmaylar, Öcalan vurgusunun süreci ilerletmek yerine, siyasi maliyeti artırdığı görüşünde buluşuyor. Parti içinde, “Sürecin muhatabı terörün tamamen bitirilmesi olmalı, kişi ve figürler üzerinden yürütülen bir dil süreci zayıflatıyor” değerlendirmeleri yapılıyor.

Parti kaynakları, mevcut tablo değişmeden sürecin ilerlemesinin zor olduğunu vurguluyor.