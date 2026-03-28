Muğla’nın Yatağan ile Milas ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda sabah saatlerinde çakarlı olduğu iddia edilen otomobil ters şeride geçerek karşı yönden gelen bir TIR'la kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

AKP'Lİ İSİMLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

AKP Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör’e ait olduğu ifade edilen otomobili kullanan Yatağan İlçe Başkan Yardımcısı Emrullah Özen ile araçta yolcu olarak bulunan ve AKP Genel Merkezi’nde görev yaptığı belirtilen Muhammed Şerifoğlu kazada yaralandı.

Ekipler, yaralılara bölgede ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Kaza sebebiyle Milas-Yatağan karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Hurdaya dönen aracın kaldırılması ve yola savrulan parçaların temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.