İktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' süreci, soru işaretleri ile ilerlemeye devam ediyor. Süreç, muhalefet tarafından sık sık eleştirilse de bazı AKP'li kurmaylardan da sürecin işleyişine yönelik eleştiriler geliyor.

Katıldığı televizyon programlarında sık sık sürecin işleyişini eleştirerek uyarılardan bulunan Şamil Tayyar, bugün sosyal medya hesabından süreç adına önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tayyar yaptığı paylaşımda, KCK,PKK,SDG,YPG gibi 3 harfli örgütlerin tamamının terör örgütü olduğunu belirtti. Ayrıca Tayyar, "Bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadele amansız sürdürülmeli, istismar kaynağı tüm sorunlara çözüm üretilmelidir" açıklamasını yaparak terör örgütlerine taviz verilmemesi vurgusunu yaptı.

Şamil Tayyar sosyal medya hesabından,

"Defalarca yazdım, çizdim, anlattım, tekrar edeyim yine.

KCK, PKK, SDG, YPG, bilumum üç harfli bu örgütlerin tamamı aynıdır, hepsi terör örgütüdür. Yabancı istihbarat örgütleriyle iç içe, nasyonel sosyalist ideolojiye sahip, inançsız ve bölgedeki istikrarsızlığın kaynağıdır. Bir bataklıktır.

Bu örgütlerin Kürt meselesi yoktur, Kürtlerin kendilerini istismar eden bu örgütlerle meselesi vardır. Daha önce tecrübe edildi, terör örgütleriyle müzakere olmaz, mücadele edilir. Hele İmralı’nın aklına, terör örgütlerinin insafına hiç ihtiyaç yoktur.

Bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadele amansız sürdürülmeli, istismar kaynağı tüm sorunlara çözüm üretilmelidir.

Demokrasi açığı giderilmeli, refah tabana yayılmalı, hukuk güvenliği sağlanmalı, temel hak ve özgürlük alanları genişletilmelidir. Yeni bir sayfa açılmalıdır" paylaşımında bulundu.