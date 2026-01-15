Türkiye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beşiktaş'ta dün akşam düzenlenen CHP mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısını konuşmaya devam ediyor. AKP'li Şamil Tayyar, CHP lideri Özgür Özel'i çağrısı sebebiyle topa tuttu.

Özel'in Erdoğan'a seslenerek 'İBB Meclisini istifa ettirelim, İBB seçimlerini yenileyelim. Sana 1.5 milyon oy da avans veriyorum. Hodri meydan' ifadelerini kullandığı çağrısını eleştiren Tayyar, bu tarz konuşmaların kahvehane sohbetlerinde hatta kadın günlerinde bile artık yapılmadığını söyleyerek 'biraz ciddiye' vurgusu yaptı.

'GAZOSUNA MAÇ YAPMA DÖNEMİ GERİDE KALDI'

"Gazozuna maç yapma dönemi çok gerilerde kaldı" diyen Şamil Tayyar'ın gündem olan açıklaması şöyle

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle demiş:

‘Erdoğan’a bir teklifim var. Gel, İBB Meclisini istifa ettirelim, İBB seçimlerini yenileyelim. Benim adayım Ekrem İmamoğlu, sen istediğin adayı çıkar. Sana 1.5 milyon oy da avans veriyorum. Hodri meydan.’

İlginç.

Artık kahvehane sohbetlerinde, halı saha maçlarında, kadın günlerinde, hatta tavlada bile bu tür konuşmalar yapılmıyor.

Gazozuna maç yapma dönemi çok gerilerde kaldı.

Biraz ciddiyet!"