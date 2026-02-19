AKP’li Şamil Tayyar, Meclis’teki vekiller ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Vekillerin Meclis devamsızlığını olduğunu belirten Tayyar, vekillerin kendilerini etkisiz, değersiz ve işe yaramaz hissettikleri meclisle bağ kurmakta zorlandığını ifade etti.

'DAR BÖLGE SEÇİM SİSTEMİNE GEÇİLMEDEN SİSTEM HUZUR BULMAZ'

Vekillerin eski sistemden miras angaryalardan da bunaldıklarını ifade eden Tayyar, “Bu işleyişte sahte oy olmaz, meclis devamsızlıktan kapanmaz, kanunu kendi yapar, yürütmeyi denetleyerek dengeyi kurar. Özetle, dar bölge seçim sistemine geçilmeden sistem huzur bulmaz” dedi.

'VEKİLLERİN MECLİS DEVAMSIZLIĞI KİŞİSEL DEĞİL SİSTEMATİK BİR SORUNDUR'

Tayyar, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Sahte oy pusulası üzerinden tekrar tartışılmaya başlanan vekillerin meclis devamsızlığı, kişisel değil sistemik bir sorundur.

Vekiller kendilerini etkisiz, değersiz ve işe yaramaz hissettikleri meclisle bağ kurmakta zorlanıyorlar.

Anayasadan kaynaklanan yasama ve denetim fonksiyonlarını icra edemedikleri gibi eski sistemden miras angaryalardan da bunalmış vaziyetteler.

Bu durumda cevabı aranan soru şudur:

O zaman niye vekil olmak için çırpınıyorlar?

Çok sebebi vardır ama sanırım üç temel argüman etkilidir diye düşünüyorum.

-Sosyal itibar.

-Hukuki güvence.

-Özlük haklar.

Kişinin parası vardır itibarı yoktur.

Şöhreti vardır güvencesi yoktur.

Gariptir özlük hakları yoktur.

Vekil olup itibar kazanır, hukuki güvencesi olur, özlük haklarına kavuşur.

Millet iradesini yansıtmayan keyfi ve hatırlı tercihler de yukarıdaki politik olmayan kişisel beklentileri besler.

Milletin aday tercihi ve seçime etkisi arttıkça vekil profili değişir, kişisel değil toplumsal beklentiler öne çıkar ve milletle iradesini emanet ettiği meclis arasındaki bağ güçlenir.

Bu işleyişte sahte oy olmaz, meclis devamsızlıktan kapanmaz, kanunu kendi yapar, yürütmeyi denetleyerek dengeyi kurar.

Özetle, dar bölge seçim sistemine geçilmeden sistem huzur bulmaz."