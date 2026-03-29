AKP’li Mücahit Birinci, ekonomideki kötü gidişatın düzelmediğini ve sokaktaki rahatsızlığa dikkat çekti. Birinci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ekonomi ve yargı süreçlerine dair politikaları eleştirerek “Ekonomi düzelmiyor, sokak rahatsız” dedi.

Birinci, 2027 Kasım seçimleri öncesinde ekonomik sorunların toplumda ciddi bir tepki yarattığını vurguladı. “Dost sözüdür, başka taraflara çekilmesin” diyerek, içeride bu konuların net bir şekilde konuşulamadığını ve kamuoyu yoklamalarında yansımayan büyük bir tehlike öngördüğünü belirtti.

AKP’li Mücahit Birinci’nin paylaşımı şu şekilde:

2026'yı sayma... Belli ki ekonomi düzelemiyor. Dış etkenlerin de müsaade etmediğini kabul ediyorum, ancak netice bu. 2027 Kasım gibi seçim olacağını düşünürsek, hiçbir şey kalmadı, göz açıp kapayana kadar geçecek. Dost sözüdür bu. Başka taraflara çekilmesin. Belli ki içeride kimse bu açıklıkla konuşamıyor. Ekonomi ve yargı süreçleri noktasında çok sessiz ama çok büyük bir rahatsızlık görüyorum sokakta. Kamuoyu yoklamalarıma yansımayan, yansıtılmayan büyük bir tehlike öngörüyorum mensubu bulunduğum iklim açısından.