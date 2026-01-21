Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun derinden hissedildiği Türkiye'de emekli maaşı ve asgari ücrete yapılan zamlar tartışılmaya devam ediyor.

Emekliler, 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının yüzde 18.40 zamla 20 bin TL'ye yükseltilmesi teklifine sert biçimde karşı çıkarken, bu tutarın yetersiz olduğunu, en azından asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini belirtiyor.

Fakat iktidar cephesi 'güncelleme' ihtimaline adeta kapıları kapattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak konuya ilişkin,

"Malum en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifimizin Genel Kurul görüşmeleri başladı. Sizlerin de yakın takibiyle inşallah teklifimizin bir an evvel yasalaşacağına inanıyorum. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte 3 bin 319 lira artışla 20 bin liraya yükselmiş olacak.

Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 liraydı. 40 dolara tekabül ediyordu. Kasım 2002'de asgari ücret 184 liraydı. Bugün en düşük emekli aylığı asgari ücretin en yüzde 70'ini aşmıştır" sözlerini sarf etmişti.

Konu bugün bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun gündemine geldi.

ERDOĞAN'IN ÖRNEĞİNİ SAVUNDU

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şu an 20 bin TL'ye tamamlanacak maaşların üç ana kategoriden oluştuğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi tarım sigortasıyla emekli olanlar, bir diğeri isteğe bağlı olanlar ve en düşük BAĞ-KUR emeklilerinin çoğunluğunu oluşturduğu 4,5 milyon insanımızdan bahsediyoruz. Bugün yapacağımız şey bu. O yüzden Cumhurbaşkanımızın verdiği bu 66 lira rakamı doğru bir rakam çünkü çoğunluk onlardan oluşuyor."

'EVET YETERLİ DEĞİL, HEPİMİZ GÖRÜYORUZ'

Zengin, açıklamasının devamında en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını kabul ederek, 'Türkiye'nin şartları en müsait olduğu zamanda yeniden gözden geçirileceğini' söyledi.

Zengin, "Sağ olun. Makroekonomik dengeleri bozmadan ve emeklilerimize mümkün olan en fazla katkıyı vermeyi ve yine bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da vardı. en kısa zamanda bu rakamları daha da arttırarak bir düzenleme yapmayı hedefliyoruz.

Evet, yeterli değildir; bunu hepimiz görüyoruz, Cumhurbaşkanımız da söylüyor ama geçen zaman içerisindeki artışa baktığınız zaman da süreç içerisinde ne kadar ciddi bir artış olduğunu da görüyoruz.

'ŞARTLAR MÜSAİT OLUNCA'

Benim buradan emekli kardeşlerimize ifadem şudur, onları muhatap olarak söylüyorum: En kısa zamanda, Türkiye'nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler tekrar, bir kez daha zaten gözden geçirilecektir."