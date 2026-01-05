İmralı süreci PKK'nın silah bırakması ve Meclis Komisyonu'nun PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşerek tutanakların bir kısmını duyurmasıyla sürüyor. Terörist Öcalan, Suriye’de YPG/SDG’ye yönelik son mesajında (31 Aralık 2025) “10 Mart Mutabakatı’na uyulması gerektiği” yönünde çağrıda bulunmuştu.

Terör örgütü SDG, askeri entegrasyon sürecine ilişkin yürütülen görüşmeler çerçevesinde, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’nin yanı sıra sözde yöneticiler Sozdar Derik ve Sipan Hemo’nun da yer aldığı bir heyetin Şam’da Suriye yönetimi temsilcileriyle bir araya geldiğini duyurdu. Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı duyuruldu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan hükümete yakın bir kaynak, PKK/ YPG ile yapılan görüşmelerin, 10 Mart mutabakatının uygulanmasını hızlandıracak somut bir sonuç doğurmadığını söyledi. Kaynak, tarafların ilerleyen dönemde yeniden toplanacağını kaydetti.

İŞTE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'NİN TALEPLERİ

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin yürütülen görüşmelerde öne sürdüğü talepleri kamuoyuna duyurdu. Tayyar’ın aktardığına göre YPG, Suriye ordusu bünyesinde üç tümen halinde varlığını sürdürmek, sınır kontrolünü elinde tutmak ve petrol ile doğalgaz gelirlerinden pay almak istiyor.

'SÜREÇ TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE İŞLİYOR'

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, toplantıda YPG'nin Suriye yönetiminden istediği talepleri sıraladı. Tayyar, Suriye'nin talepleri kabul etmediğini belirterek sürecin Türkiye aleyhine işlediğini ifade etti.

Tayyar "Yeni bir durum yok. YPG zaman kazanmaya çalışıyor. İlginçtir, sürekli ayak sürümesine rağmen ek süre kazanmayı da başarıyor! Defalarca yazdık, çizdik, tekrar edeyim, geçen her dakika Suriye'deki belirsizliği arttırıyor, süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor. Maalesef…" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Suriye’deki toplantıda YPG, yine yan çizdi, daha önce altına imza attığı 10 Mart Mutabakatı’na ek talepler önerdi.

YPG’nin Suriye ordusunda 3 tümen olarak varlığını koruması, sınırlarda kontrol görevinin sürmesi, petrol ve doğalgaz payının güvence altına alınmasını istedi.

Suriye şiddetle karşı çıktı, anlaşma olmadığını resmi olarak duyurdu.

Buna rağmen YPG, taleplerini kabul edilmiş gibi sundu, küçük detaylar için görüşmelerin süreceği yalanını yaydı.

Yeni bir durum yok.

YPG zaman kazanmaya çalışıyor.

İlginçtir, sürekli ayak sürümesine rağmen ek süre kazanmayı da başarıyor!

Defalarca yazdık, çizdik, tekrar edeyim, geçen her dakika Suriye’deki belirsizliği arttırıyor, süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor.

Maalesef…"

10 MART ANLAŞMASI NELER İÇERİYOR?

Eş-Şera ve Abdi arasında 10 Mart'ta imzalanan entegrasyon anlaşmasında sekiz madde var.

Sana’da da yayınlanan anlaşmanın sekiz maddesi şöyle:

1- Tüm Suriyelilerin siyasi süreçte temsil edilme ve devlet kurumlarına katılım hakkı, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak liyakat esasına göre güvence altına alınacaktır.

2- Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir unsuru olarak kabul edilecek ve vatandaşlık hakları ile anayasal hakları güvence altına alınacaktır.

3- Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanacaktır.

4- Kuzeydoğu Suriye’deki (Rojava) tüm sivil ve askeri kurumlar, Suriye devleti yönetimi çerçevesinde entegre edilecek; sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları devlet kontrolüne alınacaktır.

5- Tüm Suriyeli mültecilerin kendi şehir ve köylerine geri dönüşü güvence altına alınacak ve korunmaları Suriye devleti tarafından sağlanacaktır.

6- Suriye devleti, Esad rejiminin kalıntılarıyla ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden unsurlarla mücadelede desteklenecektir.

7- Bölünmeye yönelik çağrılar, nefret söylemi ve toplumdaki ayrışmayı körükleyen girişimler reddedilecektir.

8- Uygulama komisyonları, anlaşmanın yılsonuna kadar tamamen hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecektir.