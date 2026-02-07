AKP'li Tetik'e 2023 yılından bu yana 17,7 milyar lıralık ihale yağdı. İhalelerin 9'unun deprem konutlarına ilişkin olduğu iddia edildi.

DEPREM BÖLGESİNDEN 12,3 MİLYARLIK İHALE ALDI

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Tetik'in şirketi 2023 yılından bu yana kamudan aldığı 13 ayrı ihale ile 17 milyar 657 milyon lira kazanmış oldu. Söz konusu 13 ihaleden 9'u, deprem bölgesindeki deprem konutları oldu. Deprem bölgesindeki ihale büyüklüğü ise 12,3 milyar lira.

ŞİRKETE İHALE YASAĞI GELMİŞTİ

Tetik’in şirketi 2020 yılında Muğla Marmaris devlet hastanesi yapım ihalesindeki usulsüzlük iddiası üzerine bir yıl kamu ihalelerine girmekten yasaklanmış ancak itiraz üzerine bu yasak idare mahkemesince kaldırılmıştı.

İHALELER AKP'LİLERE Mİ GİDİYOR?

Deprem bölgelerinin yeniden inşa sürecinde ihale alan şirketler arasında; Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın müteahhidi Rönesans, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sınıf arkadaşının şirketi olduğu iddia edilen SNH İnşaat ve "Koyu Reisçiyim" diyen Veysel Demirci'nin şirketi Ziver İnşaat bulunuyor.

40 MİLYARLIK BAĞIŞ ÖDENMEDİ

6 Şubat depremi sonrasında TV’lerde canlı olarak yayınlanan ''Türkiye Tek Yürek'' kampanyasında iş insanları müteahhitler sanatçılar ve vatandaşlar toplamda 115 milyar lira bağış vaadinde bulundu.

Ancak bağış sözünün 40 milyar lirasının yerine getirilmediği belirlenmişti.

Kamunun toplam bağış miktarı 83.5 milyar lira olmuştu