ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan süreç, karşılıklı çatışma ortamına dönüştü. İsrail ve ABD’nin saldırılarına İran’dan karşılık gelirken, tüm televizyon kanalları, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri yurttaşlara aktarmaya çalışıyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen CNN Türk, Kahramanmaraş’taki deprem görüntülerini ‘İran’dan misilleme/Tel Aviv’ başlığıyla kullandı.

İran’in saldırıları diye aktarılan görüntünün, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 2023 yılından olduğu öğrenildi.

CNN TÜRK'TEN AÇIKLAMA

CNN Türk, yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “CNN TÜRK yayınında İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan savaşa dair yoğun haber trafiği ve haber kanalı rejisinin karmaşası içinde sehven yanlış bir görüntü ekrana gelmiştir. Hatalı olduğu farkedilir farkedilmez de o görüntü ekrandan kaldırılmıştır. Hemen ardından görüntüyü ekrana yansıtan meslektaşlarımızla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılmıştır. İnceleme sonucunda ilgili meslektaşlarımızın kurumla ilişiğinin kesilip kesilmeyeceğine karar verilecektir. Benzer bir hatanın tekrarlanmaması için tüm sistem yeniden gözden geçirilmektedir.

Konuyla ilgili CNN TÜRK ailesi olarak üzüntülerimizi belirtiriz.

CNN TÜRK olarak haberin güvenilir ve doğru olması noktasında olağanüstü bir duyarlılık içinde olduğumuzu ve duyarlılığın süreceğini belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…” sözleri sarf edildi.

AKP’Lİ BİRİNCİ KAYYUM İSTEDİ

CNN Türk’ün paylaşımını alıntılayan AKP’li Mücahit Birinci, kanala kayyum atanmasını istedi. Birinci, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bak direkt kayyum. Gözlerinin yaşına bakmayın. Süreç içinde izah edeceğim sebeplerini” dedi.