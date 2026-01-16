İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ediyor. AKP kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Ruşen Çakır’a konuyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Hüseyin Çelik, 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili ne kör bir iyimserlik ne de mutlak bir kötümserlik içinde olduğunu ifade ederek kendisini “ihtiyatlı ve kaygılı iyimser” olarak tanımladı.

Çelik'in "Kürt meselesi PKK ile başlamış bir mesele değil. PKK, bütün türevleri ile yok olsa bile bizim devletimizin bu ırkçı tutumu devam ettiği sürece Kürt meselesi var olmaya devam edecek" değerlendirmesi de dikkat çekti.

'KAYGILI BİR İYİMSERİM...'

Sürece ilişkin "Kaygılı bir iyimserim" diyen Çelik "Romantik iyimserler var, her şey olup bitti sanıyorlar. Ben onlardan değilim" dedi. Aktörlere değil, memleketin bu beladan kurtulma ihtiyacına güvendiğini söyleyen Çelik "Şu anda kız isteme faslındayız. Çiçekler, çikolatalar havada uçuşuyor ama asıl mesele çeyiz konuşulunca ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

İsrail’in Suriye’deki işgaline sessiz kalanların, Kürtler söz konusu olduğunda sertleştiğini öne süren Çelik, "İsrail, Şam’ın 20 kilometre yakınına gelmiş, Golan’ı işgal etmiş ama bu çevrelerden ciddi bir tepki yok. Söz konusu Kürtler olunca, mangalda kül bırakmayanlar bir anda en sert ırkçılara dönüşüyor." dedi.