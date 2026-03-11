AKP'de Tokat Milletvekilliği yapan, Star Gazetesi yazarı Resul Tosun, oğlunun borcu yüzünden icralık oldu.

Sözcü'nün haberine göre, Resul Tosun'un yapımcı oğlu Muhammed Taha Tosun, Kanal 7'de yayınlanan 'Bir Yemin Ettim' dizisi için bir yatırımcıyla anlaştı. Yatırımcıdan 450 bin dolar bir para alan Tosun, sözleşme yaptı. Dizi 100. bölümde final yapınca, şirket kalan alacaklarını alamadı ve Muhammed Taha Tosun tarafından imzalanan 500 bin dolarlık senedi işleme koydu.

"BEN ÖDEYECEĞİM " DEDİ

Muhammed Taha Tosun ise yatırımcıya zarar ettiğini söyleyerek ödemesi gereken miktarı "Sonra ödeyeceğim" dedi ancak ödeme yapmadı.

Durum böyle olunca hem Resul Tosun'un hem de Muhammed Taha Tosun'un evine icra gitti. Eski AKP'li vekil Resul Tosun, "Parayı ben ödeyeceğim" dese de henüz ödeme yapmadığı ortaya çıktı.