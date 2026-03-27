AKP'li eski başkanın yeğeninin dev şirketi iflas etti

27 Mart 2026 Cuma
Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz ve kredi maliyetlerindeki artış, iş dünyasındaki sarsıntıyı büyütüyor. Son olarak Kocaeli’de, AKP'li eski belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yeğeni Müslüm Karaosmanoğlu’na ait Doğu Marmara Tasarım Mimarlık İnşaat iflas etti.

Türkiye’de yaşanan mali darboğaz ve ekonomik bulanım iktidara yakın isimleri de tek tek vurmaya başladı. Asgari ücretli, işçi ve emekli ay sonunu dahi getiremezken pek çok şirkette mali darboğaza ve kredi bataklığına dayanamayarak iflas bayraklarını çekiyor.

Geçtiğimiz sene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Ak Partili İbrahim Karaosmanoğlu’nun yeğeni Müslüm Karaosmanoğlu’nun şirketi konkordato sürecine girmişti. T.C Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Müslüm Karaosmanoğlu'na ait Doğu Marmara Tasarım Mimarlık İnşaat Metal Döküm Sanayi Tic. LTD ŞTİ için iflas kararı verdi. Bir süredir borçlarını yapılandırmak için mühlet alan şirketin talebi reddedilmiş oldu.

Hatta mahkeme Kocaeli’de bir diğer sektörde faaliyet gösteren bir diğer şirket hakkında da iflas kararı verdi.

Kocaeli mahkemesinin 2025/102 Esas sayılı dosyası kapsamında; Miracle Danışmanlık İnşaat A.Ş. ve Doğu Marmara Tasarım Mimarlık İnşaat Limited Şirketi hakkında İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 292/d maddesi uyarınca konkordato talepleri reddedildi. 25 Mart 2026 tarihi saat 13.09 itibarıyla her iki şirket için de iflas süreci başlatıldı.

Mahkemenin kararıyla birlikte, daha önce şirketleri koruma altına alan tüm tedbirler ve mühlet kararları kaldırıldı. Şirket yönetimini denetleyen komiserlerin görevlerine son verilirken, tasfiye sürecinin İflas Dairesi tarafından yürütüleceği öğrenildi.

Müslüm Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yeğeni olarak biliniyor.

