Kamudaki tasarruf tedbirlerinin kağıt üzerinde kaldığını ortaya koyan bir haber daha geldi. Yurt dışı gezilere getirilen kısıtlamalara uyulmuyor. AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 20 kişi, 2 milyon 857 bin TL “AB Erasmus Deneyim Paylaşımı” kapsamında Almanya ve Hollanda’ya gitti. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre 1. sınıf restoranlarda yemek yenecek.

BURALARI GEZECEKLER

10 gün sürmesi planlanan gezide Alman ve Hollandalı muhataplar ile ulaşım, eğitim, gençlik, spor, altyapı, üstyapı, finans, turizm, sosyal, kültürel miras ve uluslararası projeler başlıkları ile deneyimler paylaşılacak.

20 kişi Almanya ve Hollanda’da, Frankfurt, Dusseldorf, Mannheim, Ludwigshafen, Duisburg, Nijmegen kentlerini gezecek.

Gezi boyunca en az 3 yıldızlı otellerde oda+açık büfe kahvaltı konseptiyle üçer gün kalınacak. Öğle ve akşam yemekleri birinci sınıf restoranlarda yenecek. Yemekler, ana yemek, bir çeşit ara sıcak, salata, tatlı ve bir alkolsüz içecek şeklinde.