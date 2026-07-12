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Kaynak: Haber Merkezi

Basına yansıyan bilgilere göre olay, 11 Temmuz'da Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Gümrük Müdürlüğü idari binası önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın yakın koruması olduğu belirtilen İ.H.A.'nın kullandığı makam aracı, gümrük muhafaza personelince şüphe üzerine arandı. Aramada araçta gizlenmiş halde bulunan Suriye uyruklu 61 yaşındaki H.E.K.'nin tespit edildiği öne sürüldü.

Haberlere yansıyan Ticaret Bakanlığı bilgi notuna göre, olay sırasında araçta Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, şoför İ.H.A. ve Suriye uyruklu H.E.K.'nin bulunduğu iddia edildi.

Söz konusu kişinin Türkiye'ye pasaport veya resmi kontrol işlemlerinden geçmeden giriş yapmaya çalıştığının belirlendiği öne sürülürken, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adli ve idari soruşturma başlatıldığı, gerekli işlemlerin ardından H.E.K.'nin Harran Geçici Barınma Merkezi'ne teslim edildiği iddia edildi.

MAHMUT TANAL'DAN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirtti.

Tanal sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Akçakale belediye başkanın görevi ve yetkileri arasında Suriye uyruklu kişilerin Türkiye’ye giriş süreci ile ilgili görevi varda biz mi bilmiyoruz Bu kişinin belediye başkanıyla ilişkisi nedir?

Bu yolculuğun amacı nedir? Kamu gücü veya belediyenin imkânları kullanılmış mıdır? Bunların tamamı bağımsız bir adli soruşturmayla ortaya çıkarılmalıdır

. Aşağıdaki bilgi notu doğruysa; olay, göçmen kaçakçılığına yardım, görevin kötüye kullanılması, veya diğer ilgili suçlar yönünden bütün boyutlarıyla araştırılmalıdır.

Kamera kayıtları, araç giriş-çıkış bilgileri, pasaport kayıtları ve tüm elektronik deliller derhâl koruma altına alınmalıdır.

Aynı iddialar bir CHP’li belediye başkanı hakkında ortaya çıksaydı bugün şafak operasyonu yapılmaz mıydı? Evine baskın düzenlenmez miydi? Belediye aranmaz mıydı?

Gözaltılar ve tutuklama talepleri gündeme gelmez miydi? Peki iddiaların odağındaki kişi AKP’li bir belediye başkanı olunca neden aynı kararlılık gösterilmiyor?

Hukuk, siyasi partiye göre değişemez. CHP’liye başka, AKP’liye başka hukuk uygulanamaz. Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği herkes aynı soruşturma usulüne tabi olmalıdır.

Bir belediye başkanının görevi sınırdan kontrolsüz insan geçirmek değil, halka hizmet etmektir.

CHP’liye uygulanan hukuk AKP’liye de uygulanmalıdır."