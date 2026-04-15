Kadir Kumbul’un, yanına aldığı bazı meclis üyeleri ile beraber AK Parti'ye katılacağı iddialarının ardından cep telefonunu kapatması transfer iddialarını daha da güçlendirdi. Kumbul, YENİÇAĞ'ın telefonlarını da açmamıştı.

15.00'DE BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Öte yandan CHP Antalya İl Başkanlığı dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifasından dolayı, İl Başkanımız Nail Kamacı, İl Yöneticilerimiz, Milletvekillerimiz ve Serik İlçe Başkanımız İbrahim Turhat İlçe yöneticileimiz ile birlikte, yarın (15 Nisan 2026 Çarşamba) Saat 15.00'da Serik Belediye Binası Önünde Basın açıklaması gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

Kumbul'un AK Parti'ye katılacağı iddialarının ardından belediye başkan yardımcısı 'AKP'li Başkanla çalışmam' diyerek belediyedeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Yardımcısı Mehmet Balık, görevinden istifa ettiğini duyurduğu açıklamasında CHP'li Meclis üyelerinin de istifasının sanıldığı gibi olmadığını, en fazla 3-4 kişinin istifa edebileceğini söyledi.

Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Balık'ın açıklaması şu şekilde:

"Kadir Başkan istifa etti, sanıyorum AK Parti'ye geçecek. Ben de görevimi bırakıyorum. Doğal olarak AK Partili Belediye Başkanının yanında başkan yardımcısı olmam doğru olmaz. Siyaset bu şimdi işin entrikasını çok bilmiyoruz. Neden geçti nasıl geçti AKP tehdit mi etti?

"3-4 MECLİS ÜYESİ DE GEÇEBİLİR"

Bize göre bir usulsüzlük yoktu. Kadir başkanın bir hatası olacağını düşünmüyorum. Demek ki ortada bir şeyler var. Bir tehdit var ya da iktidarın yürüttüğü bir suçlama var ki bu noktaya geldi. Onun için ben ve birçok arkadaşım biz Cumhuriyet Halk Partili'yiz burada devam ederiz. Hiçbir şartta da değiştirmeyiz. Meclis üyelerinin istifa edeceğini yazıyorlar çiziyorlar ama öyle denildiği gibi değil. İllaki geçecek olan isimler var ama 8-9 kişi falan sanmıyorum 3-4 kişi olabilir doğaldır."