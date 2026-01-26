Van'dan Diyarbakaır'a giden bir araçta yapılan aramada, Hakkari'den getirildiği tespit edilen 44 kilo uyuşturucuyla yakalanan AKP'li eski ilçe başkanı Servet Can'ın üzerinden gönüllü köy korucusu kimliği çıktı. Aracında iki farklı araç plakası bulundu. emniyette sorguya çekilen Can, kendisi üzerinde koruma kararı olduğunu ve plakaların tahsisli olduğunu söyledi.

UYUŞTURUCUYU YÜKLEYİP TÜRBEYE DUAYA GİTMİŞ

İlk ifadesinde uyuşturucuları "kaçak sigara sandım" diyen Servet Can, 3 ay sonra ifadesini değiştirdi. Suçu birlikte yakalandığı Metin Gürgen'e attı. Gürgen ise suçlamaları reddederek Can'ın iftira attığını savundu. Can'ın uyuşturucuları araca yükledikten sonra bir türbeye gidip dua ettiği tespit edildi.