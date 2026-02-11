Öcalan'ın örgütüne silah bırakma çağrısının birinci yılına yaklaşırken, 23 Şubat haftasında komisyonun bir rapor sunması bekleniyor. Raporun taslak metninin son hali için önümüzdeki günlerde bir heyetin İmralı'ya gideceği kulislerde konuşuluyor.

HEYETTE AKP'Lİ BİR BAKAN MI OLACAK?

Kulislerde DEM Partili isimlerin dışında heyette AKP'li bir Bakan'ın da yer alacağı konuşuluyor. Heyette yer alacak isimler, parti üst yönetimlerinin vereceği karardan sonra netlik kazanacak.

ERDOĞAN, DEM PARTİ İMRALI HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Pervin Buldan “Önemli bir görüşme olacak” derken, Sancar komisyon raporunda sona yaklaşıldığını aktardı.