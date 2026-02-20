AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim takvimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, ne partilerinin ne de toplumun gündeminde erken seçim olmadığını belirterek seçimlerin planlandığı şekilde 2028 yılında yapılacağını ifade etti.

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Yavuz, seçimlerin hukuki çerçeve içinde farklı tarihlerde de yapılabileceğini söyledi. Mevzuat açısından seçimlerin aylar önce yapılmasının zorunlu olmadığını dile getiren Yavuz, teorik olarak seçim tarihinin kısa süre önceye alınmasının da mümkün olduğunu ancak mevcut planlamanın 2028 olduğunu kaydetti.