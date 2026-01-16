Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray’da belediyeye ait otopark ücretlerine yapılan zam kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. AKP yönetimindeki Aksaray Belediyesi, kent merkezindeki otopark tarifelerini güncelledi. Yapılan düzenleme kapsamında Azmi Milli Otoparkı’nda 40 TL olan park ücreti 50 TL’ye çıkarıldı. Bu artışla birlikte otopark ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapılmış oldu.

Zam kararı, özellikle şehir merkezini günlük olarak kullanan sürücüler, esnaf ve dar gelirli vatandaşlar tarafından eleştiriyle karşılandı. Vatandaşlar, artan yaşam maliyetleri karşısında belediye hizmetlerine yapılan yüksek oranlı zamların bütçelerini daha da zorladığını dile getiriyor.

EMEKLİ ZAMMI İLE OTOPARK ZAMMI ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Otopark ücretlerine yapılan yüzde 25’lik artış, emeklilere verilen yüzde 12,9’luk maaş zammı ile karşılaştırıldığında tepkileri daha da artırdı. Emekliler ve sabit gelirli vatandaşlar, maaş artışlarının temel ihtiyaçlara ve belediye hizmetlerindeki fiyat artışlarının gerisinde kaldığını savunuyor.

Bir emekli vatandaş, “Maaşımıza yüzde 12,9 zam yapılırken belediye otoparkına yüzde 25 zam geliyor. Bu farkı nasıl kapatacağız?” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

ESNAF VE SÜRÜCÜLER ENDİŞELİ

Kent merkezinde faaliyet gösteren esnaf ise otopark ücretlerindeki artışın müşteri sayısını olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor. Kısa süreli parklar için dahi yüksek ücret ödemek zorunda kalan sürücülerin alternatif alanlara yöneldiği, bunun da çarşı hareketliliğini azalttığı belirtiliyor.

GÖZLER BELEDİYEDE

Belediyeden zam gerekçesine ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar otopark ücretlerinde yeniden değerlendirme yapılmasını talep ediyor. Artan akaryakıt, gıda ve kira fiyatları karşısında belediye hizmetlerine yapılan zamların sosyal dengeyi bozduğu yönündeki eleştiriler ise giderek artıyor.

Aksaray kamuoyu, önümüzdeki günlerde belediyeden gelecek açıklamaları ve olası yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor.