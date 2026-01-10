Son dönemde yaşanan ekonomik kriz ve enflasyon, siyasi ve gazetecilere yapılan tutuklamalar, Türkiye’de yaşayan vatandaşları isyan ettirdi.

Anket şirketleri ise yaşanan durumlar sonrası halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Son gelen anketlerde, AKP’nin oy kaybettiği, muhalefetin ise oy oranını yükselttiği görülüyor.

"TV PROGRAMLARINA MİLLETVEKİLLERİ DE ÇIKSIN"

İktidar, son dönemde yaşanan oy kaybı, ve muhalefetin seçmen üzerindeki baskısını azaltmak adına yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Alınan kulis bilgisine göre, AKP’de “TV programlarına milletvekilleri de çıksın” fikri üzerine yoğunlaşılmış.

AKP’de mevcut olarak televizyon kanallarına çıkan birkaç vekil bulunuyor, ancak iddiaya göre bu sayı yeterli görülmüyor. AKP’nin televizyona çıkan milletvekili sayısını 15-20 seviyelerine çıkardığı iddia ediliyor.

Öte yandan, diğer bir kulis bilgisine göre ise, Terörsüz Türkiye komisyonu ortak rapor çalışması yapıyor. Partilerin önerileri birleştiriliyor. Komisyonun tamamı değil ancak mutabakat ile belirlenmiş uzman vekiller bu işi yapıyor. Bir aya kalmaz ortak raporun çıkacağı iddia ediliyor.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir, X hesabında verdiği kulis bilgileri hakkında şunları söyledi,

“SİZE İKİ KULİS

1- AK Parti’de “TV programlarına milletvekilleri de çıksın” fikri üzerine yoğunlaşılmış.

Mevcut çıkan birkaç vekil vardı ancak burada sayının 15-20 civarına geldiğini duydum.

Bu vekiller soran kanal olursa -ki her partinin ilgili birimine kanallar sorar- önerilecekler. Sanırım yetkinlik ve konu bazlı bazı sınıflandırmalar var.

2- Ayrıca Terörsüz Türkiye komisyonu ortak rapor çalışması yapıyor. Partilerin önerileri birleştiriliyor. Komisyonun tamamı değil ancak mutabakat ile belirlenmiş uzman vekiller bu işi yapıyor.

1 ayı bulmaz ortak rapor çıkar ve Numan Bey’in ve sürecin ilerleyişinin durumuna göre Genel Kurul’a bazı şeyler gelir.”