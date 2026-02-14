Sakarya Adapazarı'nda belediyenin özel kalem müdürü E.S. ile "yasak aşk" yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ve AKP’den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“YAPILANLAR TESADÜF DEĞİL”

Tehdit ve şantaj davası üzerinden kamuoyunda bilinçli bir algı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren Işıksu, "11 Şubat’ta düzenlenen bir programda kürsüye çıkan bir şahsın, gizlilik ve yayın yasağı bulunan bir dosya hakkında gerçek dışı ifadeler kullanması ve bu sözlerin hızla medya ve sosyal mecralara servis edilmesi tesadüf değildir. Ortaya atılan iddiaların hiçbir somut karşılığı yoktur" sözlerini sarf etti.

“Savcılık ifadeleriyle çelişen söylemlerle kamuoyu yönlendirilmeye çalışılıyor” diyen Işıksu, “Benim yaptığım tek şey, şahsıma yönelik tehdit ve şantaj girişimleri karşısında hukuka başvurmaktır. Hukuki hakkını arayan şahsımı suçlu gibi göstermeye çalışan bu anlayışı kabul etmiyorum. Şantaj ve tehdit ile karşılaştığım anda suç duyurusunda bulunan taraf benim" ifadelerini kullandı.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği yönündeki iddialara yanıt veren Mutlu Işıksu, şahsına disiplin kuruluna sevk edildiği yönünde tebliğ edilmiş resmi bir bilgi olmadığını söyledi.

"SİYASİ HAYATIM BOYUNCA ERDOĞAN'IN İZİNDE OLDUM"

Bu haberleri medyadan öğrendiğini belirten Işıksu, “Ben Ak Partiliyim. Siyasi hayatım boyunca Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde oldum. Liderimizin kararı hangi yönde olursa olsun o bizim baş tacımızdır. Allah var gam yok" dedi.

"PLANLI BİR ORGANİZASYON"

"Kimler birlikte planladı, hangi operasyonları yürüttü, isim isim tespitlerim var” diyen Işıksu, “Ses kayıtları ortadadır. Şahitli, ispatlı şantaj görüntüleri vardır. Tarafıma ait olduğu iddia edilen TikTok yazışmaları gerçeği yansıtmamaktadır. Tarafıma ait bir TikTok hesabı dahi yoktur. Parti içerisinde şahsıma muhalif bazı isimlerin dolaşıma soktuğu yazışma görüntülerindeki fotoğraf da kurgudur" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kamu Başdenetçisi ve eski Yargıtay Başkanı Mehmet Karaca'nın geçtiğimiz günlerde Sakarya'da yaptığı etkinlikte açıklamalarda bulunan E.S.'nin kızı C.S. annesinin telefonunda belediye başkanıyla yapılan özel yazışmaları gördüğünü iddia etti.

22 yaşındaki kadın, kamu gücünün aile üzerinde baskı oluşturduğunu öne sürerek, "Önce para teklif ettiler, kabul etmeyince tehdit edildim ve şantajla suçlandım" dedi.

C.S.'nin daha önce de iddiaları TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Komisyonu (KEFEK) ile CİMER'e taşıdığı belirtildi.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan olaydan sonra AKP'nin Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği öne sürüldü.