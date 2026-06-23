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Kaynak: Haber Merkezi

AKP, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen ve hesaplarını farkında olmadan dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandırdığı öne sürülen kişilere yönelik yeni bir düzenleme hazırlıyor. Çalışmanın, TBMM gündemindeki 12. Yargı Paketi'ne önerge olarak eklenmesi planlanıyor.

Edinilen bilgilere göre düzenleme, mevcut teklifte yer almamasına rağmen gündemden çıkarılmış değil. AKP kaynakları, teknik çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle teklif metnine dahil edilemeyen düzenlemenin daha sonra önerge yoluyla pakete ekleneceğini belirtiyor.

AYRI SUÇ TANIMI GÜNDEMDE

Hazırlanan formüle göre, Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılığı düzenleyen 158. maddesine yeni bir hüküm eklenmesi öngörülüyor. Böylece banka hesabını dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını bilmeden kullandıran kişiler ile suçun bilinçli failleri arasında hukuki ayrım yapılması amaçlanıyor.

Mevcut mevzuatta banka hesapları veya bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor. Yeni düzenleme kapsamında ise bu kişilere yönelik daha düşük ceza içeren ayrı bir suç tipi oluşturulması değerlendiriliyor.

CEZANIN 1 İLA 3 YIL ARASINDA OLMASI DEĞERLENDİRİLİYOR

AKP kaynakları, üzerinde çalışılan seçeneklerden birinin ceza aralığının 1 ila 3 yıl olarak belirlenmesi olduğunu ifade etti. Düzenlemenin temel amacının, dolandırıcılık şebekelerinin bir parçası olmamasına rağmen çeşitli yöntemlerle kandırılarak hesaplarını kullandıran kişilerin mağduriyetini azaltmak olduğu belirtiliyor.

Öte yandan iktidar kaynakları, Türkiye genelinde dolandırıcılık suçlarına ilişkin soruşturma ve dava dosyalarının sayısının yaklaşık 400 bine ulaştığını, bu nedenle konuya ilişkin yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyor.