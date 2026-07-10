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Kaynak: AA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu’nda "Türkiye'nin 1974'teki işgalinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri” başlığını taşıyan kararın kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır” ifadelerine yer verdi.

“BU TİP ALÇAKÇA İFTİRALARIN BİR HÜKMÜ YOKTUR”

Açıklamasının devamında, "Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz” ifadelerini kullanan Çelik, “Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz” sözlerini sarf etti.

Çelik, sözlerini “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur." İfadeleriyle noktaladı.

AP’NİN KIBRIS KARARI NEYDİ?

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği karar metni Türkiye'nin 1974 tarihinde gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alıyor. “Türkiye'nin 1974'teki işgalinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlığını taşıyan karar metninde, Kıbrıs'ta 1974'te Rum kadın ve kız çocuklarına cinsel şiddet uygulandığı iddia edildi. Söz konusu kararda Türkiye, "uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçlanıyor.

KKTC’DEN DE SERT TEPKİ GELMİŞTİ!

Söz konusu karara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de (KKTC) sert tepki gelmişti. KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada "Avrupa Parlamentosunun, Kıbrıs'a 1974 Türk askeri müdahalesini çarpıtarak, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi hedef alan bu kararını şiddetle kınıyoruz” denilmişti.

"Avrupa Parlamentosunun Türkiye'yi hedef alan bu kabul edilemez kararı, dünyayı kandırmaya yönelik Rum propagandasına katkı koymaktan başka bir şeye yarar sağlamayacaktır” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “KKTC Cumhuriyet Meclisimizdeki Kadın Milletvekillerimiz, alınan bu Rum yanlısı karar öncesinde Avrupa Parlamentosunda ilgili Komite Başkanına mektuplar göndererek, bu gerçekleri yansıtmayan iddialara cevap vermişler ve Ada'daki gerçekleri doğru ve şeffaf bir biçimde ortaya koymak adına yoğun çaba sarf etmişlerdir” sözleri sarf edilmişti.

Açıklamanın devamında, “Ancak tüm bu çabalara rağmen kararın kabul edilmiş olması, Avrupa Birliği ve kurumlarının, Kıbrıs konusundaki tarafsızlıklarını çoktan yitirdiklerini ve tamamen Rum tarafının sözcülüğünü yaptıklarını bir kez daha gözler önüne sermektedir." denilmişti.



