AKP'de bir süredir devam eden “Bilal Erdoğan mı hazırlanıyor?” tartışmaları, yeni görevlendirmelerle farklı bir boyuta taşınıyor. AKP’nin alt teşkilatların alt kademelerinde yürütülen yenilenme sürecinin, önümüzdeki günlerde il başkanları düzeyine dönüşmesi bekleniyor. Kulislere göre, teşkilat vitrinini "yeni dönem ve yapıya" uyumlu hale getirmek için yeni bir liste üzerinde çalışılıyor.

Halktv'nin haberine göre, teşkilatın alt kademelerinde; Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu TÜGVA ve İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıf ve cemiyet kökenli, iyi eğitimli ve genç isimlerin artması, dönüşümün somut göstergesi olarak kabul ediliyor. Son kulislere göre, bu durum "nöbet değişimi" değil, AKP’nin kendi içinde yetiştirdiği "muhafazakar-modern" genç kuşakla bağ kurma stratejisinin bir parçası.

Eski İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı ve şimdinin AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir örneğinde olduğu gibi genç, vakıflardan gelen ve halkla iletişim kuran isimler yeni dalganın örneği olarak gösteriliyor.

20 İL BAŞKANI DEĞİŞECEK

Kulislere göre partide ilk etapta 20 il başkanı değişecek. Öncelikli şartlar arasında yeni dönem il başkanlarında "üniversite mezunu olma", "teşkilatın mutfağından ve vakıflardan gelme" ve "genç kuşakla doğrudan iletişim kurabilme" yeteneği geliyor.

Bu hamlenin iki temel hedefi var. Seçmenle kopan bağı yenilemek ve bu il başkanlıklarının bir "yönetici laboratuvarı" olarak kullanılması. AKP'li kaynaklar parti içindeki değişimin "yüz yenileme" olmadığını ifade etti. Başarılı isimlere, ilerleyen dönemlerde partinin üst karar organlarında görev verilerek "çekirdek kadronun" oluşturması hedefleniyor.

AKP’li kaynağın “Herkes kabinede ne olacak kim kalacak kim gidecek diye bakıyor. Oysa partiyi bilen herkeste asıl dikkat edilen yer burada yaşanan ve yaşanacak değişiklilerin nasıl olacağı. Burası partinin on yıl sonrasına işaret edecek” ifadelerini dikkat çekti.