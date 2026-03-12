Aydın’ın İncirliova ilçesinde AKP teşkilatında yaşanan kavga gündem oldu. AKP İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ile İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay, iftar sonrası vatandaşların yoğun olduğu Sulupark Meydanı’nda bulunan AKP ilçe binası önünde meydana geldi. Henüz nedeni açıklanmayan tartışmada iki başkan birbirine girerken, çevrede bulunan partililer ve vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kavga anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak emniyete götürdü. Olay karakolda sona erdi.

İSTİFA DİLEKÇELERİ VERİLDİ

AKP Aydın İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayın ardından her iki ismin de görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ile Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel’in görevlerinden istifa dilekçelerini İl Başkanlığına sunduğu belirtildi.

İl Başkanlığı, sürecin sağduyu içinde yürütülmesi ve teşkilat çalışmalarının zarar görmemesi için gerekli adımların atıldığını ifade etti.