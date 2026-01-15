İngiltere merkezli ekonomi ve siyaset dergisi The Economist, AKP'nin geleceğine ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası senaryolar ile ilgili çarpıcı bir analiz paylaştı.

Habere göre, AKP içinde Erdoğan sonrası bir dönem yüksek sesle konuşulmasa da, AKP içinde yeni liderlik için hazırlıkların sürdüğü iddia ediliyor.

Dergi, partinin geleceğinde ön plana çıkan dört ismin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AKP’li Süleyman Soylu, Bilal Erdoğan ve Selçuk Bayraktar olduğunu belirtti.

KAMUOYU NE DİYOR?

The Economist, aralık ayında gerçekleştirdiği bir ankete dayandırdığı verilerle, AKP'lilerin bu isimlere olan yaklaşımını kamuoyuyla paylaştı.

"Bir sonraki AKP genel başkanı kim olmalı?" sorusuna AKP’liler en fazla, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu yanıtını verdi.

İşte derginin paylaştığı anket sonucu:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 33,4

AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yüzde 32,5

Bilal Erdoğan: Yüzde 14,2

Selçuk Bayrakta: Yüzde 12, 9

"ERDOĞANSIZ AKP" RİSKİ VE MUHALEFET FAKTÖRÜ

Öte yandan paylaşılan analizde, partinin başında Erdoğan dışında bir kişinin bulunmasının AKP için riskli sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut anketlerin çoğunda, CHP'nin olası adayları olarak görülen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gerisinde kaldığının altı çizildi.