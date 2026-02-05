MHP'li Feti Yıldız'ın Öcalan'a umut hakkı için "uzlaştık" çıkışı kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Bebek katili Öcalan'ı dışarı çıkarma formülü aranırken AKP içerisinden ses getirecek bir tepki geldi. AKP'li Mücahit Birinci, Apo'nun toplumda ve örgütte bir karşılığı olmadığını hatırlatarak, "Dayatma yerine halka kulak verin" dedi.

Mücahit Birinci'nin AKP'ye Öcalan tepkisi şöyle:

APO denen sahtekâr, narsist ve bunak ile ilgili: “Apo çıksın” kelimesi, toplumun %90’ının nefretini çeker. “Apo’yu dinleyelim, akıl alalım” denmesi de toplumun %90’ının nefretini çeker. Apo; narsist, bir ayağı çukurda, sözü örgüt içinde ve uzantılarında hiçbir itibarı olmayan, bitik bir figürdür. Çıkması hâlinde bizzat örgüt tarafından öldürülmesi dahi muhtemeldir. Çok hızlı biçimde geçmişten çıkıp günümüze gelinmesi, sokağın ve halkın beklentilerinin karşılanması; sokağa kulak verilerek, dayatma yerine “halk buna ne der, ne düşünür?” anlayışıyla olaylara yaklaşılması elzemdir. Aksi hâlde sandıkta facia kaçınılmaz olur. Bu defa halk seçmeye değil, seçtirmemeye oy verebilir. Bunu unutmamak gerekir.