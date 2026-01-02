Tartışmalara neden olan 11. Yargı Paketi Meclis'te kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. 11. Yargı Paketi ile birlikte 50 bin mahkum cezaevinden tahliye edildi. Tahliye edilenlerden biri cezaevinden çıkmasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmesinin ardından eşini öldürdü.

11. Yargı Paketi ile gelen af AKP içinde çatlağa neden oldu. Şamil Tayyar affı, "Her canı isteyen 2 yılda bir af düzenlemesi yapıyor. Bu büyük bir haksızlık" diye eleştirirken Cem Küçük ise, "Belli ki af getiriliyor. Süslü kelimelere gerek yok bunun adı af" dedi.