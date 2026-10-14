Demedi demeyin bu fon krizi AKP’yi çok fena vurdu...

Fon krizinde dahli olanların çoğu AKP’li, işi bu gibi suçları engellemek olan kurumların tüm yöneticileri AKP’li ve bu yöneticileri atayan da AKP’li pekala şimdi bu kriz nasıl AKP’yi vurmasın?

Bu yüzden de AKP ve elbette AKP’lilerden oluşan iktidar tabiri caizse vurgun yedi, bilincini kaybetti, panikle ne yapacağını şaşırmış vaziyette sağa sola saldırıyor ve şuursuz davranışlar sergiliyor...

Eğer çok acilen aklın, bilimin ve hukukun gerektirdiği önlemler alınmazsa bu kriz Türk ekonomisinde kalıcı yapısal hasarlara yol açabilecektir.

İsteyen dinler isteyen dinlemez ama memleketine sevdalı bir ekonomist olarak naçizane ne yapılması gerektiğine dair bazı önerilerimi sıralayacağım, bunlar:

1- Soruşturmanın selameti açısından başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere BDDK, SPK, Borsa İstanbul, Takas Bank gibi bu krizde idari, mali ve hukuki sorumluluk taşıyan tüm kurumların tüm ilgili yöneticileri görevden alınmalıdır.

2- Bu kurumlarda görevden alınan kişilerin yerine bahse konu suç ile hiçbir ilişkisi olamayacak, konuyu çok iyi bilen ve liyakat sahibi tertemiz kişiler atanmalıdır.

3- Görevden almak elbette yetmez! Bu kişilerin “masumiyet karinesi” ve “lekelenmeme hakkı” da gözetilerek örgüt kurarak Sermaye Piyasalarında Nitelikli Dolandırıcılık yapma suçuna iştirak edip etmedikleri ya da yardım ve yataklık yapıp yapmadıkları soruşturulmalıdır.

4- Suç muhakkak örgütlü suçlar kapsamında soruşturulmalıdır ki bu suçu işleyenlere ya da suçun işlenmesine yardım ve yataklık edenlere karşı gerekli önlemler hakkı ile alınabilsin.

5- Bahse konu suçun sadece sınırlı sayıdaki fon ve şirketle ilgili olup olmadığı ve son dönemi kapsayıp kapsamadığı da muhakkak ki soruşturmaya konu yapılmalıdır.

6- Kamuoyunda siyaseten yakın olan kişilerin korunup kollandığı ve kayırıldığı gibi bir algı oluşması kesinlikle çok önemlidir, böyle bir algı oluşmasına yol açabilecek davranışlardan özenle kaçınılmalıdır.

7- Mecliste grubu olan tüm partilerin eşit temsil edileceği, soruşturmanın tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hakkı ile yapılıp yapılmadığını takip edecek bir “soruşturmaya nezaret komisyonu” kurulması şeffaflığın sağlanması ve vatandaşların bu soruşturmaya güvenmesi bakımından çok ama çok faydalı olacaktır.

Kimse şunu unutmamalıdır ki kaybedilen parayı kazanmak mümkündür ama güven kaybedildiği zaman geri kazanılması kolay kolay mümkün olmamaktadır.

Bir çok yazımda da üstüne basa basa belirttiğim gibi ekonominin temeli güvendir ve eğer ki güven kaybedilirse ekonominin çarklarını çevirmek, doğru düzgün işlemesini sağlamak asla mümkün olmayacaktır.

Ayrıca bu gibi krizlerde ortaya çıkan ve pirana balığı gibi saldırarak piyasada krizden vurgun elde etmeye çalışanlar da olacaktır. Tüm piyasa kontrolü ve denetlenmesi ile sorumlu olan kurumların bu gibi saldırılara engel olması gerekmektedir.

Bu noktada medya mensupları ve muhalif siyasetçilere de bir mesajım olacak; lütfen kimse selden kütük kapmaya çalışmasın ve sonuçta kurunun yanında yaşta yanmasın! Eğer piyasalar çöker ekonomide mevcut olan kriz daha da derinleşirse nihai bedeli vatandaşlarımız ödeyecektir. Böyle durumlarda da en çok ezilen de dar gelirli kesim olacaktır.

Bu çağrım elbette muhalefet ve medya bu olayın faillerini araştırmasın, mağdurlarının sesini duyurmasın demek değil sadece günlük siyasi hesaplar peşinde bu vahim suç sulandırılmasın kendi suçunu ya da işbirlikçiliğini gizlemeye çalışan bir takım odakların dezenformasyonuna alet olunmasın diyorum.

Yoksa elbette benim kişisel talebim sermaye piyasalarında işlenen bu suçun ucu kime dokunursa dokunsun, nereye giderse gitsin soruşturulması yönündedir. Bu noktada kimsenin gözünün yaşına da bakılmamalıdır.

Bu olay ile ilgili olarak en büyük korkum ise siyasi kaygılar ile bu vahim suçun örtbas edilmesi, faillerinin gözlerden gizlenmesi ve yargıdan kaçırılmasıdır.

Çözüm geliştirirken karın bireylerde kaldığı ama zararın kamusallaştırıldığı bir yöntem ise asla kabul edilemez...