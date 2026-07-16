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Kaynak: Haber Merkezi

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, DEM Parti İmralı Heyeti ile süreç kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, kamuoyunda uzun süredir gündemde olan çerçeve yasa hazırlığı ele alındı. Tarafların, sürecin hukuki altyapısının oluşturulması ve bundan sonraki aşamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

Toplantının, devam eden sürece yönelik siyasi temaslar kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken, görüşmeye ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.