TBMM’de siyasi partiler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü gerekçesiyle Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret etti. AKP, CHP, DEM Parti ve İYİ Parti temsilcileri gazetecilere karanfil dağıttı ve sohbet etti.

"BARIŞ DİYENİN ELİNDE SİLAH OLMAZ"

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye’de YPG'nin çıkardığı olaylara ilişkin sert açıklamalarda bulunan Güler, “Üniter yapı ve toprak bütünlüğü korunmalı. ‘Barış istiyoruz’ deyip arkadan silah gösteren kimse kimseyi kandıramaz. Barış diyenin elinde silah olmaz” dedi.

"10 MART MUTABAKATININ ARKASINDA DURSUNLAR"

Güler, Suriye Demokratik Güçleri için “Suriye halklarının ortak değeri olan petrolün yüzde 95’ine çökmüş durumdalar” iddiasında bulunarak, örgütün “İsrail’in taşeronu” olduğunu öne sürdü. Güler, SDG’ye “10 Mart Mutabakatı’nın arkasında dursunlar” çağrısında bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Güler’in “SDG, İsrail’in taşeronudur” sözlerine ise “Bu itham kabul edilemez. İsrail’le kimin anlaşma yaptığını herkes biliyor. Algı yönetimine dönük bir açıklama” yanıtını verdi.