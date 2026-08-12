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Kaynak: Haber Merkezi

Yemek kalıntıları yüzeye tutunmadığı için elde pratik bir şekilde hızla yıkanabilir.

Yüzeyi çok çabuk çizildiği için metal maşa, çatal veya kaşık yerine tahta kaşık kullanılmalıdır. Yüzeyde derin çizikler oluşursa tava değiştirilmelidir.

Bulaşık makinesinde kullanılan deterjanlar kaplamanın ömrünü azalttığı için elde yıkanması gerekir.

Aşırı ısı, kaplamaya zarar verebilir.

AKP, iç politikada, öyle bir zihinsel kaplama kullanıyor ki en büyük siyasi rakibi CHP’yi PKK ile işbirliği yapmakla suçlayıp genel seçimleri kazandıktan sonra, PKK’ya af demek olan çerçeve yasayı çıkardı... Üstelik bunu yargı üzerinden parçaladığı CHP ve ondan doğan Yeni Parti ile birlikte yaptı. Erdoğan, bu durumun AKP tavasında çiziklere sebep olmayacağını umuyor ki sürecin devam edeceğini söylüyor.

Sürecin organizatörü olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yine Ankara’da konuşulan, “Çerçeve yasa oylaması, yeni Anayasa için provaydı” değerlendirmelerini teyit edercesine, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu, mevcut meclis aritmetiğinin buna müsait olduğunu söyledi.

İkinci PKK açılımını, Öcalan’ı Meclis’e davet ederek başlatan ve daha sonra Öcalan için “umut hakkı”nı savunan, Öcalan’a “süreç koordinatörlüğü statüsü” verilmesini isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha açılım süreci başlamadan önce 4 Ekim 2006’da “PKK’nın Siyasallaşma Stratejisi ve AKP Hükümetinin Bu Konudaki Gaflet Siyaseti Hakkında” başlıklı bir yazılı açıklama yapmış ve “ABD ve Kuzey Irak’taki peşmerge liderleri, Türkiye’yi oyalamakta ve zaman kazanarak bölücü terörün amaçlarına hizmet edecek bir sürecin başlatılması için şartların olgunlaşmasına çalışılmaktadır.” demişti.

Bahçeli, “AKP hükümetinin Türkiye’nin önüne konulan bu denklemi kabullenmesi, ihanet sınırlarını zorlayan büyük bir gaflet olacaktır. Ancak, Sayın Başbakan’ın bazı beyanları, AKP hükümetinin PKK’nın sözde ateşkes sonrası başlatmayı amaçladığı siyasi sürece yardımcı olacak çok tehlikeli bir yola girdiğini ortaya koymaktadır. PKK’nın bir dizi şarta bağlı sözde ateşkes ilanı sonrası yaşanan gelişmeler, Sayın Başbakan Erdoğan’ın terör örgütünün Türkiye’nin önüne koyduğu yol haritasını kabul etmeye hazırlandığını göstermektedir. Sayın Başbakan’ın ABD seyahati sırasında uçakta basın mensuplarına yaptığı sorumsuz açıklamalar ve Başkan Bush’la görüşme sonrası basın toplantısındaki ifadeleri bunun ilk işaretlerini vermiştir.

Sayın Erdoğan, uçak yolculuğu sırasında “PKK’nın terörü durdurması halinde Türk güvenlik güçlerinin durup dururken operasyon yapmayacağını” söylemiştir. Sayın Başbakan, bu beyanlarıyla PKK’nın siyasi amaçlarıyla aynı çizgiye düşmüş ve terör örgütünün dümen suyuna girmiş olmaktadır.” diye uyarmıştı.

Bahçeli, sürecin nasıl işleyeceğini de maddeler halinde şöyle açıklamıştı:

“Ateşkes sonrası süreçte PKK’nın Türk hükümetinden talepleri şu noktalarda toplanmaktadır.

*İlk önce Kürt kimliği tanınacak ve Türkiyelilik üst kimliği çatısı altında Anayasal güvenceye kavuşturulacaktır.

*Kürt dili ve kültürü önündeki engeller kaldırılacak, anadilde eğitim hakkı ve Güneydoğu’da Türkçe’nin yanı sıra Kürtçenin ikinci resmi dil olması kabul edilecektir.

*Etnik kimlikle siyaset ve örgütlenme özgürlüğü tanınacaktır.

*İmralı canisi ile PKK’nın lider kadrosunu da içine alacak genel siyasi af çıkartılacak ve bunların siyasal ve toplumsal yaşama katılmaları için bir uzlaşma projesi hayata geçirilecektir.

*Türk güvenlik güçleri Güneydoğu’dan çekilecek ve bu gelişmelere paralel olarak her iki tarafın belirleyeceği bir takvim dilimi içinde PKK militanları silahlarını bırakacaktır.

*PKK’nın oyun planı ve yol haritası budur.”

Süreç, aynen Bahçeli’nin tespit ettiği gibi ilerliyor. Fakat Bahçeli de “İmralı Canisi” dediği Öcalan’dan artık “kurucu önder” diye bahsediyor...

MHP tavası işte böyle çizildi ve tavanın değiştirilmesi için çok sayıda siyasi alternatif ortaya çıktı. AKP ise 2015 seçimlerinde tavayı çizdirdiği halde Trump’ın verdiği meşruiyet ve Bahçeli’nin desteği sayesinde, tavayı yeniden kaplattırdı. Fakat, bu kaplamalar sırasında tavanın ağırlığı iyice arttı.

Buna rağmen, halkın PKK affına tepkisini bastırmak için polis ve jandarmayı kullanacaklarını açıkladılar.

Bu defa tavanın metal çatal-kaşıkla çizilmesi değil aşırı ısıdan delinmesi söz konusu...