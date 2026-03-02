AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, son dönemde Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin toplantının ana gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, İran’a yönelik saldırının hiçbir meşruiyeti olmadığını söyledi.

Çelik, “İran’a yapılan saldırı uluslararası hukuka aykırıdır. Üstelik nükleer ve diğer konulardaki müzakereler devam ederken böyle bir saldırının gerçekleşmesi, diplomasinin berhava edildiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanımız bu süreçte çözüm için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Masa çalışırken yapılan bu saldırı son derece yanlış sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.

İran halkının ağır kayıplar verdiğini belirten Çelik, saldırılarda öğrencilerin de hayatını kaybettiğini söyledi ve İran’a taziye dileklerini ilettiklerini ifade etti.

Çelik, “Bir ülkeye saldırı için o ülkenin rejimi bahane edilemez. Rejim değişikliği dayatmasının geçmişte nasıl büyük felaketlere yol açtığı ortadadır. Küresel ölçekte yeni bir savaş mekaniğinin devreye sokulması son derece tehlikelidir” dedi.

İsrail’in güvenlik gerekçesiyle yaptığı müdahalelerin bölgeyi istikrarsızlaştırdığını belirten Çelik, Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin yöneticilerine yönelik suikast girişimlerinin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çelik ayrıca Türkiye’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve olası senaryolar üzerinde çalışıldığını belirterek, gerilimin düşürülmesi için diplomasi masasının yeniden kurulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası temaslarını sürdürdüğünü ifade eden Çelik, çatışmanın sona ermesi ve çözümün diyalog yoluyla bulunması için Türkiye’nin girişimlerine devam edeceğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İFADELERİ

Çelik, "CHP Genel Merkezindeki siyasi uydu alıcıların güncellenmesi lazım. Diplomatik irade koyduğumuzda yumuşak, ilkeleri ortaya koyunca da sert davrandığımızı söylüyorlar. Özgür Özel'in ne söylediği anlaşılmıyor. Ortaya karışık bir şeyler söylemiş. Siyasi geleneğimiz vardır ve bu çok kıymetlidir. Geçmişteki CHP başkanlarının çoğu da buna riayet etmiştir" ifadelerini kullandı