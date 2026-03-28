AKP Sözcüsü Ömer Çelik, STRATCOM Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. "İnsanlık saldırı altında, masumlar öldürülüyor" diyen Çelik, ABD ve İsrail'in, insanlık suçu işlediğini belirtti.

Çelik, "Algoritma dediğimiz şey, aslında savaşın bir uzantısı olarak devam ediyor. Şuanda iletişim, esasında savaşında bir parçası olarak ortaya konuluyor. Büyük bir propaganda makinesi insanlığı yanıltıyor. Bütün bu insanlık suçlarının başlamasının sebebi ABD ve İsrail'le birlikte gerçekleştirdiği saldırıdır. Müzakerelere katılan herkes aslında aşama aşama ilerlediğini ifade ediyor. Bu saldırı gayri insani ve gayri meşru bir saldırı. Uluslararası hukuka aykırı bir saldırı. İsrail gazetecileri hedef alıyor. Netanyahu sivil ölümlere imza attı. İsrail'in rejim değişikliği talebi gayrimeşru bir talep. Bir ülkenin rejimini beğenmiyorsunuz diye o ülkeyi bombalarsanız dünyada herkes birbirine girer. Bugün değişmesi gereken bir şey varsa Netanyahu hükümetinin değişmesi gerekiyor" sözlerini sarf etti.